Экс-игрок «Арсенала» Парти освобождён под залог после слушаний по делу об изнасиловании

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти был освобождён под залог после того, как предстал перед Вестминстерским магистратским судом для участия в слушаниях по делу об изнасилованиях. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, в ближайшее время Парти подпишет контракт с испанским «Вильярреалом».

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования. Указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год.

Томас Парти выступал за «Арсенал» с октября 2020 года. В минувшем сезоне футболист провёл 52 матча в составе лондонцев во всех турнирах. В них Парти отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.