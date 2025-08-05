Смольников: не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили из «Зенита»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. По словам Смольникова, увольнять Семака из «Зенита» сейчас неуместно. Напомним, Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала Мир РПЛ, лишь в прошлом сезоне уступив чемпионский титул «Краснодару».

«Глупо что-то говорить о Сергее Семаке. Он выиграл с «Зенитом» шесть подряд чемпионств. Я даже не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили. Всякие периоды в карьере бывают. Не выиграли чемпионат в прошлом сезоне, значит, в этом постараются реабилитироваться. Тем интереснее будет смотреть РПЛ», — приводит слова Смольникова Legalbet.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице.