Тяпушкин рассказал об уровне футбола в Иордании перед матчем со сборной России

Тренер вратарей «Истиклола» из Душанбе Дмитрий Тяпушкин рассказал об уровне футбола в Иордании перед товарищеским матчем со сборной России. Игра с национальной командой Иордании состоится 4 сентября.

«Истиклол» играл с иорданской командой. Там много легионеров, из-за этого уровень их футбола точно повышается. А иностранцы там неплохие — бразильцы, есть европейцы. Сборная Иордании — достойный соперник для России. Потребуется немало сил, чтобы их победить. Тоже сегодня из СМИ узнал, что состоится такой матч.

В иорданских командах, где есть хорошие зарплаты, естественно, тон задают легионеры, в основном в группе атаки, но иорданцы в составах преобладают. Уровень у них неплохой, 100% выше, чем у Кубы или Брунея. В Иордании продуктивно работают иностранные специалисты», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.