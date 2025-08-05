Главный тренер «Акрона» Тедеев надеется, что в команде появятся новые игроки

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев уверен, что тольяттинский клуб ещё подпишет новых игроков в это трансферное окно. Летом 2025-го к «Акрону» присоединились полузащитник Хетаг Хосонов и защитник Роберто Фернандес.

— Если трансферное окно закончится с двумя новичками, что скажете?

— Так не останется. Спортивный блок сегодня делает всё максимально зависящее от себя в клубе, в том числе чтобы появлялись футболисты. Не всегда это даётся просто. Мы очень надеемся и рассчитываем, что в ближайшее время будут приходить футболисты. Есть у меня футболисты, они для меня лучшие. Поэтому данную тему обсуждать нет смысла. Один раз я это сказал после 1-го тура.

Достаточно для того, чтобы объяснить ситуацию, какая она есть на сегодняшний день. Своё мнение я высказал. У меня есть мои футболисты, которые здесь и сейчас важны мне. Приедет завтра какой-то другой игрок, он станет для меня таким же важным, как и те, с которыми я работал, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.