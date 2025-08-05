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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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Круговой поделился ожиданиями от матча «Амкала» с «Квантом» в Кубке России

Круговой поделился ожиданиями от матча «Амкала» с «Квантом» в Кубке России
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Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче «Амкала» в Фонбет Кубке России. Медиаклуб сыграет с «Квантом» на стадии 1/256 финала Пути регионов. При этом «Амкал» включил в свою заявку ряд медиаперсон: Wylsacom (известный техноблогер), The Limba (рэп-исполнитель), Фил Воронин (комик), Роман Косицын (комик), Парадеевич (блогер и стример) и др.

«Следите за медиафутбольчиком? Наткнулся на заявку «Амкала» на сегодняшний матч Кубка. Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девятку», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Игра пройдёт в Красногорске на стадионе «​Зоркий» сегодня, 5 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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