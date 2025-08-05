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Зоран Зелькович: спасибо «Родине» за возможность

Зоран Зелькович: спасибо «Родине» за возможность
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Словенский специалист Зоран Зелькович выступил с заявлением после отставки с поста главного тренера московской «Родины». В трёх стартовых турах Лиги Pаri москвичи набрали одно очко. Тренер работал в клубе с февраля 2025 года.

«Спасибо «Родине» за возможность и болельщикам — за поддержку. Желаю удачи в этом сезоне», — приводит слова Зельковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 3-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков.

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