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Валерий Газзаев: многие клубы засоряют РПЛ легионерами среднего уровня

Валерий Газзаев: многие клубы засоряют РПЛ легионерами среднего уровня
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Бывший тренер ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев призвал команды Мир Российской Премьер-Лиги доверять молодым российским игрокам. В качестве примера Газзаев привёл «Локомотив» и ЦСКА. По действующему на 2025 год лимиту в РПЛ каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми иностранных футболистов.

«Мы видим сегодня, что многие клубы засоряют наш чемпионат легионерами среднего уровня, которые, так сказать, не востребованы не только в своих странах, но и вообще нигде. И они занимают места наших российских молодых футболистов. Посмотрите, сколько сейчас талантливой молодёжи играет и в ЦСКА, и в «Локомотиве»! Надо давать возможность играть молодым игрокам, которые показывают результат», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем Фонбет Кубка России. Также армейцы выиграли Суперкубок страны. «Локомотив» после стартовых трёх туров лидирует в чемпионате России, набрав девять очков.

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