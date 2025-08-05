Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» оценил старт сезона для Артёма Дзюбы

Гендиректор «Акрона» оценил старт сезона для Артёма Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о продлении контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой до конца нынешнего сезона, а также оценил старт футболиста в новом сезоне.

«Вопрос продления контракта мы вели в конце предыдущего сезона. Достаточно быстро договорились, мне кажется, что это выгодная история для обеих сторон. Мы с большим уважением относимся к Артёму как к футболисту и как к человеку, он действительно проявляет себя с лучшей стороны, никаких вопросов нет. Мы с ним находимся в конструктивном диалоге. У него отличный старт сезона, заметно, что он приносит много пользы на поле, активен, никаких вопросов нет», — приводит слова Клюшева ТАСС.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Материалы по теме
В «Акроне» рассказали, сколько было продано игровых футболок с фамилией Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android