Гендиректор «Акрона» оценил старт сезона для Артёма Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о продлении контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой до конца нынешнего сезона, а также оценил старт футболиста в новом сезоне.

«Вопрос продления контракта мы вели в конце предыдущего сезона. Достаточно быстро договорились, мне кажется, что это выгодная история для обеих сторон. Мы с большим уважением относимся к Артёму как к футболисту и как к человеку, он действительно проявляет себя с лучшей стороны, никаких вопросов нет. Мы с ним находимся в конструктивном диалоге. У него отличный старт сезона, заметно, что он приносит много пользы на поле, активен, никаких вопросов нет», — приводит слова Клюшева ТАСС.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.