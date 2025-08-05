Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин оценил шансы Помазуна выиграть конкуренцию у Максименко

Тренер вратарей «Истиклола» из Душанбе Дмитрий Тяпушкин, ранее выступавший за «Спартак», оценил шансы Ильи Помазуна выиграть конкуренцию у Александра Максименко за роль основного голкипера красно-белых.

«Шансы на то, что Помазун выиграет конкуренцию у Максименко, есть всегда. В жизни вратаря есть такие ситуации, которые невозможно переступить. Нужно терпеливо сидеть, ждать и работать. Есть тренировочный процесс, во время которого необходимо повышать своё мастерство. Помазун — хороший вратарь, но ему надо ждать шанс, а потом его использовать. Ни в коем случае не считаю, что он ошибся, перейдя в «Спартак». У него всё впереди, главные игры — тоже», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.