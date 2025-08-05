Фёдор Щербаченко покинул тренерский штаб ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» объявил об уходе Фёдора Щербаченко из тренерского штаба команды. Представители клуба пожелали специалисту успехов в будущей карьере.

«Желаем успехов в будущем!» — написала пресс-служба екатеринбуржцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, ранее специалист работал в грозненском «Ахмате», а летом этого года перешёл в тренерский штаб Мирослава Ромащенко.

«Урал» после трёх стартовых матчей нового сезона Мелбет Первой лиги идёт на первом месте в турнирной таблице первенства. Команда из Екатеринбурга набрала максимум очков (девять очков за три матча). В прошлом сезоне «Урал» финишировал на четвёртой строчке и не смог пробиться в РПЛ через стыковые матчи.