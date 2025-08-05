Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Бремер назвал команды, которые будут претендовать на победу в Серии А

Игрок «Ювентуса» Бремер назвал команды, которые будут претендовать на победу в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер назвал команды, которые будут претендовать на победу в чемпионате Италии в новом сезоне.

«Битва между привычной четвёркой: «Наполи» — фаворит, потому что они выиграли последнее скудетто и укрепили свои позиции на трансферном рынке, а «Интер» остаётся очень сильной командой. А ещё есть «Милан», у которого есть Аллегри, и клуб будет участвовать только в чемпионате. И, конечно же, есть ещё «Ювентус», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.

Бразилец выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Торино». Также на счету защитника пять матчей за основную сборную Бразилии. Всего в составе «Юве» Бремер принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Защитник «Ювентуса» Бремер рассказал о своём восстановлении от разрыва связок колена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android