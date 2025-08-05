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Скотт Мактоминей одним словом описал чемпионский сезон для «Наполи»

Скотт Мактоминей одним словом описал чемпионский сезон для «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о победе своей команды в Серии А в сезоне-2024/2025, а также рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Одно слово, подходящее для сезона «Наполи»? Удивительный, невероятный… Победа в скудетто ничего не изменила, нам нужно заново обрести и сохранить те же настрой и менталитет, что и в прошлом году. Даже если мы выиграли чемпионат, мы не можем останавливаться, расслабляться или почивать на лаврах. Уровень будет высоким в каждом матче. И нам нужно ему соответствовать.

Для нас предсезонная подготовка действительно важна. Мы каждый день выкладываемся на полную, чтобы наладить новые связи, которые пригодятся на протяжении всего сезона. Не всегда легко выходить на поле в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки. Но когда мы начнём сезон, очевидно, никаких оправданий не будет», — приводит слова Мактоминея Sky Sport Italia.

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