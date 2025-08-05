Эксперт турецкого футбола считает маловероятным переход Сафонова в «Галатасарай»

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов считает маловероятным переход российского голкипера Матвея Сафонова из «ПСЖ» в «Галатасарай».

«Галатасарай» остро нуждается во вратаре, потому что ушёл Муслера. Он был лидером, капитаном команды. Это самый титулованный игрок в истории клуба, рекордсмен по количеству матчей. Так что вратарь нужен. Есть несколько подтверждённых вариантов — Эдерсон и Доннарумма. В клубе тоже подтвердили переговоры. Есть ещё вратари, переговоры с которыми удаётся скрывать. Но есть и Сафонов. Для «Галатасарая» приоритетный вариант — Эдерсон или Доннарумма. Если с ними не получится, а вероятность высока, Сафонов — третий или четвёртый вариант для клуба.

Если Сафонова подпишут, он будет основным вратарём в команде. Понятно, что «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов, у них топовый состав, полные трибуны, но насколько Матвею это интересно после «ПСЖ». С другой стороны, насколько «Галатасараю» интересен Сафонов после Муслеры. У меня эта история не складывается ни со стороны клуба, ни со стороны Сафонова», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.