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В «Рубине» высказались о 12-матчевой беспроигрышной серии команды в Казани

В «Рубине» высказались о 12-матчевой беспроигрышной серии команды в Казани
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о беспроигрышной серии своей команды на домашней арене. С учётом прошлого сезона «Рубин» не проигрывает на «Ак Барс Арене» уже 12 матчей.

«Не знаю, как объяснить нашу домашнюю серию. Особый настрой? Нет. А что, мы на выездные матчи не настраиваемся? Мы в прошлом сезоне были и самой волевой командой – эти очки были и на выезде. Народ ходит – ребята выкладываются. У нас есть обойма, она бьётся, сражается, но рано или поздно начнётся спад. Я не летаю в облаках», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, «Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА. Игра пройдёт 9 августа.

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