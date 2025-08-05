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Игрок «Рубина» Безруков: Олег Иванов может даже перерасти Модрича, по росту уже перерос

Игрок «Рубина» Безруков: Олег Иванов может даже перерасти Модрича, по росту уже перерос
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Футболист «Рубина» Руслан Безруков высказался о карьере 39-летнего полузащитника казанцев Олега Иванова, сравнив его с хавбеком «Милана» Лукой Модричем. Модрич этим летом присоединился к «россонери», покинув мадридский «Реал» свободным агентом. Хорватскому футболисту тоже 39 лет.

— Олег Иванов — казанский Лука Модрич?
— Олег может даже перерасти Модрича, по крайней мере, по росту он уже перерос, а там дальше посмотрим. На самом деле Олег чувствует себя отлично, надеемся, что он и дальше будет продолжать играть, пока у него это получается. Будем ему желать, чтобы и дальше так продолжалось, — сказал Безруков в эфире «Матч ТВ».

Олег Иванов начал профессиональную карьеру футболиста в 2002 году. За «Рубин» опытнейший хавбек выступает с 2022-го. Также Иванов играл за московский «Спартак», «Уфу», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ахмат».

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