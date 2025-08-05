«Динамо» — худший клуб РПЛ по ударам в створ в нынешнем сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по трём стартовым турам нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В частности, объявлена статистика по ударам и ударам в створ.

Так, худшим клубом по ударам в створ является московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Бело-голубые также входят в тройку худших по общему числу ударов за три стартовых матча.

Худшие команды по ударам в створ за 3 тура РПЛ:

«Динамо» Москва — 5

«Динамо» Махачкала — 6

«Ростов» — 8

«Спартак» — 9

«Сочи» — 10

«Оренбург» — 10

Худшие команды по общему числу ударов за 3 тура РПЛ: