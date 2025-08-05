Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — худший клуб РПЛ по ударам в створ в нынешнем сезоне

«Динамо» — худший клуб РПЛ по ударам в створ в нынешнем сезоне
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по трём стартовым турам нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В частности, объявлена статистика по ударам и ударам в створ.

Так, худшим клубом по ударам в створ является московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Бело-голубые также входят в тройку худших по общему числу ударов за три стартовых матча.

Худшие команды по ударам в створ за 3 тура РПЛ:

  • «Динамо» Москва — 5
  • «Динамо» Махачкала — 6
  • «Ростов» — 8
  • «Спартак» — 9
  • «Сочи» — 10
  • «Оренбург» — 10

Худшие команды по общему числу ударов за 3 тура РПЛ:

  • «Динамо» Махачкала — 21
  • «Оренбург» — 24
  • «Динамо» Москва — 26
  • «Рубин» — 26
Материалы по теме
Соболев, звезда «Рубина» или снова Батраков? Кто лучший в 3-м туре РПЛ
Рейтинг
Соболев, звезда «Рубина» или снова Батраков? Кто лучший в 3-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android