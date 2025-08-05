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Эксперт турецкого футбола оценил перспективы Джикии в «Антальяспоре»

Эксперт турецкого футбола оценил перспективы Джикии в «Антальяспоре»
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Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов оценил перспективы российского защитника Георгия Джикии в «Антальяспоре». В прошлом сезоне футболист защищал цвета «Химок», однако клуб был расформирован. Летом Джикия присоединился к «Антальяспору».

«В прошлом сезоне «Антальяспор» был середняком. За выживание команда не боролась, хотя такие сезоны бывают. В том сезоне туров за 10 было понятно, что команда не вылетит. Эмре Белёзоглу — культовая фигура для турецкого футбола. Это выдающийся игрок в прошлом, звезда европейского масштаба. С «Башакшехиром» в роли тренера тоже добивался успехов. Но после этого у него был сложный этап в карьере — вылетел с «Анкарагюджю». Сейчас в «Антальяспоре» отходит от своих тренерских принципов — команда стала играть более консервативно, больше от защиты. Для Джикии это плюс, что команда играет в простой футбол. Думаю, Георгий соответствует уровню турецкой лиги. Какой-то большой разницы с российским чемпионатом нет. Понятно, что в Турции больше звёзд, но уровень игры сопоставим. Джикия — опытный игрок, выступал за «Спартак», сборную России. Он должен прижиться в Турции», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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