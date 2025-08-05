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Дзюба объяснил, почему уступил Лончару право пробить пенальти в матче со «Спартаком»

Дзюба объяснил, почему уступил Лончару право пробить пенальти в матче со «Спартаком»
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба объяснил, почему полузащитник команды Стефан Лончар исполнял 11-метровый удар в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Македонец не сумел реализовать пенальти. На 90+5-й минуте «Акрон» вновь заработал 11-метровый, который реализовал Дзюба.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— Всё просто — Лончар изъявил желание пробить, был уверен в себе. Конечно, в такой ситуации я уступлю партнёру. Хотелось, чтобы Стефан забил свой первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Так я делал во всех клубах при подобных ситуациях, не вижу ничего плохого. Ну а то, что Лончар промахнулся… Со всеми бывает. Но я и сам чувствовал определённую вину, что уступил и так произошло.

Когда Лончара меняли, я видел, что он был подавлен и расстроен, как и вся команда. Тогда сказал Стефану: «Не переживай. Мы вытащим этот матч». Никаких вопросов здесь больше не должно быть, как и не было криков и склок каких-то.

— В какой-то момент к мячу подошёл даже молодой Пестряков. Что это было?
— На поле не совсем понял ситуацию — то ли Стефан ему предложил, то ли Дима сам изъявил желание. Поэтому пришлось вмешаться старшим. Могли пробить и я, и Савичев в крайней ситуации. Но Лончар реально хотел, поэтому уступили. И это абсолютно нормально — решать в коллективе такие вопросы. А на будущее мы сделали выводы. Надо перестать вокруг этого устраивать спекуляции, а то у нас 10 человек стоят у «точки», и якобы все хотят пробить пенальти, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

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