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«Психологическая неустойчивость». Газзаев — о красных карточках «Спартака» в этом сезоне

«Психологическая неустойчивость». Газзаев — о красных карточках «Спартака» в этом сезоне
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Бывший тренер ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о количестве полученных в этом сезоне игроками «Спартака» красных карточек. Напомним, в трёх турах Мир РПЛ сезона-2025/2026 игроки красно-белых заработали три удаления. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

«Что касается нескольких удалений, это уже психологическая неустойчивость. Когда не получается что-то, игроки начинают нервничать, допускают стратегические ошибки. Часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, после стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков.

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