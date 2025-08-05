Нагучев — о «Динамо»: есть иллюзия, что приходит Карпин — и происходит волшебство

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о ситуации в московском «Динамо» при Валерии Карпине. Специалист возглавил команду этим летом.

«Мы живём в какой-то иллюзии, что существуют звёзды, которые обязательно дадут результат, если они придут. И вот такая же есть иллюзия по поводу того, что приходит Валерий Карпин — и немедленно происходит волшебство. Но никогда не было немедленно. За исключением, ладно, одного сезона, когда он вот только принял «Спартак», сразу проиграли «Тереку». И дальше стали почти чемпионами. Это единственный раз, когда команда Валерия Карпина была действительно с первой по последний матч очаровательной. Бежала, играла. Но справедливости ради если вспомнить, что это был за «Спартак», очень странно, что он не стал чемпионом.

Валерий Карпин — системный тренер. Он приходит, и начинается трудная работа, противоречивая. Бывает даже с конфликтами, это нормально. Но вот было ощущение, что все ждут волшебства какого-то. Волшебства от человека, который последний раз выиграл трофей в 1994 году. Так же не может быть. Это был чемпионат России, когда он был игроком. Так не может быть. Он сам ещё продолжает быть тренером… Ну, как бы не начинающим, а вот тренером, который всё ещё учится, скажем так. Ему тоже какая-то нужна помощь от игроков. Он не может быть волшебником. Он тренер, играет против чемпиона России. Как ещё должно было быть?» — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».