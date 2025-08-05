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В сборной Иордании раскрыли, почему решили сыграть с Россией

В сборной Иордании раскрыли, почему решили сыграть с Россией
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В пресс-службе сборной Иордании объяснили, почему приняли решение провести товарищеский матч с национальной командой России. Ранее пресс-служба сборной России объявила, что подопечные Валерия Карпина сыграют с иорданцами в сентябре этого года.

«Цель матча — технические причины, по запросу тренера. Команда прибудет в Россию 31 августа. Город проведения матча пока не определён», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы сборной Иордании ТАСС.

Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1). С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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