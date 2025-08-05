«Это прям супертрагедия». Нагучев — о проблемах Сперцяна с уходом из «Краснодара»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Отмечалось, что интерес к нему проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Жирона».

— Мусаев на пресс-конференции сказал, что по Эдику никаких движений. Тебе грустно? Трагедия?

— Мне не грустно, но я болею за людей. Я хочу, чтобы у них была хорошая карьера. И так, особенно учитывая, что Эдик уже представляет поколение зрелых футболистов, которые, знаешь, выросли на твоих глазах и ты их знал ещё детьми, чуть-чуть вот по-другому к ним относишься. Ты за них болеешь. Ты хочешь, чтобы они заработали денег, получили хорошую карьеру, чтобы они увидели жизнь. Потому что же у нас есть и другие примеры, когда у людей есть карьера, есть понимание их таланта, но каждый раз они не делают этот шаг. Они уже заработали все деньги, все деньги мира, и не делают этот шаг почему-то. Почему-то не набираются смелости.

Сейчас другая ситуация. Сейчас они все смелые. Это новое поколение, они все с удовольствием идут на риск. Но они больше не могут уехать. И это трагедия, это прям супертрагедия. Они в этом не виноваты, никто в этом не виноват. И ты видишь, как «Лидс», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», ещё какая-то команда, это только из тех, что я знаю, отказываются просто потому, что они не знают, как на их репутацию повлияет бизнес с российским ИП, грубо говоря, с юрлицом, — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».