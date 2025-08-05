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Нагучев — о Жедсоне в «Спартаке»: не хочу, чтобы журналисты бегали за кем-то в аэропорту

Нагучев — о Жедсоне в «Спартаке»: не хочу, чтобы журналисты бегали за кем-то в аэропорту
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Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о случившемся с хавбеком «Спартака» Жедсоном Фернандешем. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором новоиспечённый полузащитник красно-белых Жедсон убегает от журналистов в сопровождении сотрудника клуба в аэропорту после прилёта в Москву.

«В моём понимании, это просто… Если уж серьёзно говорить, это усталость и некое отчаяние. Потому что спартаковские болельщики, спартаковское комьюнити, люди, которые так или иначе переживают за ромбик или что-то в этом духе, они так соскучились по успехам, что каждая такая штука — это либо личная трагедия, либо какой-то успех, который, ну пожалуйста, хотя бы сейчас, вот что-то в этом духе.

И это нормально. Это нормально, это часть футбола, часть футбольных переживаний, и без этого тоже нельзя. Но я рассуждаю не как болельщик, а как журналист. Я не хочу, чтобы мои коллеги бегали за кем-то по аэропорту», — сказал Нагучев в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

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