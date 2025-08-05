Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел со «Спартаком» командой одного уровня

Бывший тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» (1:1). Российский специалист отметил, что увидел игру команд одинакового уровня.
«Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру. И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чём «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».
Напомним, на 45+2-й минуте матча между «Акроном» и «Спартаком» был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер московской команды Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.
- 5 августа 2025
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