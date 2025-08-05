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Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел со «Спартаком» командой одного уровня

Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел со «Спартаком» командой одного уровня
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Бывший тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» (1:1). Российский специалист отметил, что увидел игру команд одинакового уровня.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру. И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чём «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, на 45+2-й минуте матча между «Акроном» и «Спартаком» был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер московской команды Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.

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