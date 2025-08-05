The Limba, Wylsacom и Фил Воронин — в стартовом составе «Амкала» на матч Кубка России

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Амкал» за несколько часов до матча объявил свой стартовый состав. На поле с первых минут выйдет состав, практически полностью состоящий из медийных персон. Так, место в воротах команды займёт известный техноблогер Wylsacom. В поле сыграют рэп-исполнитель The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры и стримеры Парадеевич, Forzarezor, Ликс.

Стартовый состав «Амкала»:

Фото: ФК Амкал

«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».