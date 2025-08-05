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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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Стартовый состав Амкала на матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России с Квантом, 5 августа 2025

The Limba, Wylsacom и Фил Воронин — в стартовом составе «Амкала» на матч Кубка России
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Не начался
Квант
Обнинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амкал» за несколько часов до матча объявил свой стартовый состав. На поле с первых минут выйдет состав, практически полностью состоящий из медийных персон. Так, место в воротах команды займёт известный техноблогер Wylsacom. В поле сыграют рэп-исполнитель The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры и стримеры Парадеевич, Forzarezor, Ликс.

Стартовый состав «Амкала»:

Фото: ФК Амкал

«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».

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