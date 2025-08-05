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Роман Нагучев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке»

Роман Нагучев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке»
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Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. По итогам первых трёх туров Мир РПЛ красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.

— Как вообще тебе работа Станковича?
— Я не знаю. Ну можно оценивать по результату. «Спартак» не выглядит хорошо. Но мне раньше было легче, потому что, когда я работал корреспондентом НТВ+, я почти каждую неделю, ну, по крайней мере, раз в две недели стабильно гонял в Тарасовку, когда можно было ещё. Даже когда был тренером Черчесов, даже когда был тренером Лаудруп, даже когда был тренером Карпин, можно было приезжать корреспондентам в Тарасовку, можно было снимать там протокольно 15−20 минут интервью после тренировки, но всю тренировку ты мог сидеть, смотреть, как тренируются.

И там ты видел, что происходит. А здесь мы не видим. Поэтому я не могу сказать. Может, это процесс. Может, Станкович сам устал. Может, он первые полгода не читал российскую прессу, а теперь читает. И его немножко это расстраивает, — сказал Нагучев в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

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