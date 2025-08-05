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Роман Нагучев предсказал, как закончится матч «Локомотив» — «Спартак» в 4-м туре РПЛ

Роман Нагучев предсказал, как закончится матч «Локомотив» — «Спартак» в 4-м туре РПЛ
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Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» предсказал, как закончится московское дерби «Локомотив» — «Спартак» в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. По мнению эксперта, игра завершится в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, «Спартак» проиграет», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 9 августа. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. По итогам трёх стартовых туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Спартак» идёт на 11-м месте.

Свежий выпуск подкаста с Романом Нагучевым:

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