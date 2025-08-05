«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера после 3-го тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Александра Сторожука. Вместе со специалистом из клуба уйдёт весь его штаб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что готовить «Ахмат» к ближайшей игре 4-го тура РПЛ будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время. Сторожук провёл в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:7.