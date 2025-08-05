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«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера после 3-го тура РПЛ

«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера после 3-го тура РПЛ
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Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Александра Сторожука. Вместе со специалистом из клуба уйдёт весь его штаб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что готовить «Ахмат» к ближайшей игре 4-го тура РПЛ будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время. Сторожук провёл в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:7.

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