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Грузинский «Орби» обратится в суд из-за перехода Бедошвили в «Пари НН»

Грузинский «Орби» обратится в суд из-за перехода Бедошвили в «Пари НН»
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Грузинский «Орби» обратится в суд из-за перехода вингера молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили в «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Грузинский клуб будет требовать дисквалификацию для игрока и штраф для российского клуба.

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также футболист выступал за «Гареджи» на правах аренды. В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) он провёл 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

О переходе Вахо «Пари Нижний Новгород» объявил накануне, 4 августа. Позднее стало известно, что «Орби» пожалуется в ФИФА из-за перехода футболиста.

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