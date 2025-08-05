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Игрок «Наполи» Мактоминей: мы больше не чувствуем себя сильнейшей командой Италии

Игрок «Наполи» Мактоминей: мы больше не чувствуем себя сильнейшей командой Италии
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей поделился мыслями о предстоящем сезоне итальянской Серии А. Неаполитанцы стали победителями прошлого розыгрыша чемпионата.

«Мы больше не чувствуем себя сильнейшей командой Италии, совершенно точно нет. У нас больше не будет только одного матча в неделю. Тренер сможет менять состав на поле. Подготовка к матчам потребует большой концентрации. Главное — не отвлекаться. Всегда думать о следующем матче, об одном матче за раз. Я знаю, что в начале сезона все думают: «Мы должны победить, мы должны сделать это снова, мы должны сделать то или это», но на самом деле нам нужно просто сосредоточиться на нашем менталитете. На том, который мы выработали в первый год вместе», — приводит слова Мактоминея Sky Sport Italia.

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