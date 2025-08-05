Газзаев — об игре ЦСКА с «Зенитом»: в первом тайме армейцы играли намного лучше соперника

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Зенитом» (1:1). Игра прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова.

«В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться. В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, после стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. «Краснодар» — пятый (шесть очков). Чёрно-зелёные — действующие чемпионы России. Сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона заняли второе место, отстав от «Краснодара» на одно очко.