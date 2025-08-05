«Вот и всё». Нагучев провёл параллель между ЦСКА и «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» сравнил структуры управления в ПФК ЦСКА и «Спартаке». Он подчеркнул, что у армейцев вполне понятная система внутри клуба, а у красно-белых нет чёткого распределения обязанностей.

«У ЦСКА очень понятная структура управления, у «Спартака» она непонятная, вот и всё. У ЦСКА вполне понятная, по крайней мере, вот мы умозрительно понимаем, как устроено управление ЦСКА. Есть понимание, кто принимает финальные решения, кто принимает промежуточные решения, кто, если что, ответственен за какую-то там неудачу, если что, всегда готов Бабаев прокомментировать. Пусть даже это будут какие-то общие слова, но у них есть вот эта готовность объяснить каждое своё решение. Не получилось? Что ж, идём дальше, мало ли у кого не получалось.

«Спартак» в этом смысле… Ну, ты вот куда ни посмотришь, везде кто-то чем-то занимается. А вот глобально, а к кому вот идти? Это такое… Вот что я думаю. Я не знаю, как принимается решение в «Спартаке». И поэтому ты не понимаешь, кто принимает решение. В «Спартаке» много людей, которые отвечают за какую-то важность. Ты посмотришь на вот этого человека, он вроде очень важный в «Спартаке». А он принимает решение? Да нет вроде. А этот принимает? Тоже важный, тоже нет. И так вот ты смотришь, и ты видишь какую-то такую вот… Вместо чёткой оргструктуры или хотя бы понимания этажей власти, если можно так выразиться, ты не видишь ничего», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Свежий выпуск подкаста с Романом Нагучевым: