«Это просто воспитательная работа». Нагучев — о положении Глушенкова в «Зените»

Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените». В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

— Что делать Максиму Глушенкову сейчас, конечно, непонятно.

— Я думаю, что это просто воспитательная работа. Макс вернётся в стартовый состав, но…

— Просто подвержен ли Максим Глушенков воспитательной работе?

— Ну, я не знаю, никто не знает. Я думаю, что Сергей Богданович тоже не знает. Я думаю, что Вендел этого не знает. Думаю, что никто не знает, кроме самого Макса. Мне нравится Макс, потому что он русский-бразилец. Он играет как бразилец, живёт как бразилец. Ну, вот он, у него такой вот…

— На чилле.

— Да, ну, это кажется, но вайб именно такой. Я думаю, что вот ему придёт в голову снова вернуться в состояние ответственного футболиста, ответственного за результат, лидера команды, всё будет хорошо, — сказал Нагучев в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».