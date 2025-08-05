Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это просто воспитательная работа». Нагучев — о положении Глушенкова в «Зените»

«Это просто воспитательная работа». Нагучев — о положении Глушенкова в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените». В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

— Что делать Максиму Глушенкову сейчас, конечно, непонятно.
— Я думаю, что это просто воспитательная работа. Макс вернётся в стартовый состав, но…

— Просто подвержен ли Максим Глушенков воспитательной работе?
— Ну, я не знаю, никто не знает. Я думаю, что Сергей Богданович тоже не знает. Я думаю, что Вендел этого не знает. Думаю, что никто не знает, кроме самого Макса. Мне нравится Макс, потому что он русский-бразилец. Он играет как бразилец, живёт как бразилец. Ну, вот он, у него такой вот…

— На чилле.
— Да, ну, это кажется, но вайб именно такой. Я думаю, что вот ему придёт в голову снова вернуться в состояние ответственного футболиста, ответственного за результат, лидера команды, всё будет хорошо, — сказал Нагучев в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
Роман Нагучев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android