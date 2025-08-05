Дивеев: именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе из клуба боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Экс-хавбек «Ювентуса» и «Барселоны» покинул столичный клуб текущим летом в статусе свободного агента.

— Многие ребята из ЦСКА сожалеют об уходе Миралема Пьянича. Как вы приняли эту новость?

— Я бы очень хотел, чтобы Пьянич остался в ЦСКА. Моё мнение — именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк, — приводит слова Дивеева интернет-портал Legalbet.

Миралем Пьянич выступал за ЦСКА с сентября 2024 года. Полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.