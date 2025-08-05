Роман Нагучев объяснил спокойное поведение Фабио Челестини в ЦСКА

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» объяснил спокойное поведение главного тренера ПФК ЦСКА Фабио Челестини. Швейцарец возглавил армейцев этим летом.

«Это же ощущение самого себя. У меня есть имя, я богат достаточно, я уже выиграл чемпионат только что. У меня интересная жизнь. Мне всего лишь 47 лет, я молодой мужчина. Почему я должен… Я швейцарец. У меня вообще за жизнь стресса было два, может быть, в общей сложности. И вот это вот ощущение спокойствия, оно игрокам тоже передаётся. Ну что надо доказывать Челестини? Он игрок сборной Швейцарии, много лет был. Просто это очень важно понимать, вот это мышление. Я всем всё доказал. Я хорошо играл, я по швейцарским меркам достаточно известный игрок. Я только что выиграл чемпионат Швейцарии. И вот ты живёшь с ощущением себя, состоятельного, состоявшегося человека. Я с голоду не умру, я занимаюсь любимым делом, о, меня пригласили в ЦСКА, это интересное испытание, приеду.

Я думаю, что человек с нормальной стабильной психикой примерно так рассуждает в целом на протяжении всей своей карьеры. Когда ты пытаешься, будучи уже состоявшимся человеком, футболистом, даже какой-то большой звездой бегаешь и не можешь там справиться сам с собой, это, естественно, передаётся футболистам, а все рассказывают, что это так и должно быть, это и есть трушность и так далее. Это бред полный вообще. Это всё футболистам очень мешает на самом деле. Все игроки, которые имели дело с тренерами, у которых дискотека на бровке, они все… Это мешает, когда это происходит постоянно бесконтрольно и так далее. В этом нет ничего настоящего. Это просто человек сам себя не может держать в руках. Рано или поздно это передаётся команде, которая становится, ну, как бы, олицетворением. Есть команды, которым это помогает, есть команды, которым это мешает. Трофеи выиграли, значит, помогает. Всё очень просто. И Челестини именно такой. Он пришёл, у меня был ромб. Я ромб превращу просто в четыре полузащитника. Покажу, где ещё играть по ситуации. И мы будем это натренировывать», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Свежий выпуск подкаста с Романом Нагучевым: