«Ахмат» близок к назначению Черчесова на пост главного тренера

«Ахмат» близок к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тренеру предложен долгосрочный контракт. Он должен быть подписан в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 5 августа, грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырёх матчах Фонбет Кубка России и Мир РПЛ.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова остаётся сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).