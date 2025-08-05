Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев ответил, готов ли снова возглавить «Ахмат» после отставки Сторожука

Сергей Ташуев ответил, готов ли снова возглавить «Ахмат» после отставки Сторожука
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Ахмат» после отставки из клуба Александра Сторожука. Ранее Ташуев уже имел опыт работы в грозненском клубе.

«Насколько отставка Сторожука из «Ахмата» ожидаемая, не мне решать. Мы не знаем ситуацию до конца, в чём там проблема. На первый взгляд — конечно, результат. Но всё настолько сослагательно, что сложно судить. Такова судьба тренерская.

Я сам буквально минуту назад узнал об этом решении. Поэтому ещё не думал о возможности снова возглавить команду. Делайте предложение, господа. А там будем принимать решение. У меня недавно был вариант, но я отказался. Любой клуб может звонить, разговаривать. «Ахмат» для меня не чужой клуб — особенный, я сам местный, там у меня родные живут. Но я профессионал, без сентиментов. Своей работой в «Ахмате» я доволен, занимал пятое место. Да и прошлый год проводили с хорошими цифрами, но из-за наполняемости состава боролись за выживание. У меня нормальные отношения с руководством. Но, мне кажется, раз об отставке уже объявлено, значит, переговоры уже с кем-то провели», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера после 3-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android