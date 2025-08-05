Сергей Ташуев ответил, готов ли снова возглавить «Ахмат» после отставки Сторожука

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Ахмат» после отставки из клуба Александра Сторожука. Ранее Ташуев уже имел опыт работы в грозненском клубе.

«Насколько отставка Сторожука из «Ахмата» ожидаемая, не мне решать. Мы не знаем ситуацию до конца, в чём там проблема. На первый взгляд — конечно, результат. Но всё настолько сослагательно, что сложно судить. Такова судьба тренерская.

Я сам буквально минуту назад узнал об этом решении. Поэтому ещё не думал о возможности снова возглавить команду. Делайте предложение, господа. А там будем принимать решение. У меня недавно был вариант, но я отказался. Любой клуб может звонить, разговаривать. «Ахмат» для меня не чужой клуб — особенный, я сам местный, там у меня родные живут. Но я профессионал, без сентиментов. Своей работой в «Ахмате» я доволен, занимал пятое место. Да и прошлый год проводили с хорошими цифрами, но из-за наполняемости состава боролись за выживание. У меня нормальные отношения с руководством. Но, мне кажется, раз об отставке уже объявлено, значит, переговоры уже с кем-то провели», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.