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Мактоминей: никогда бы не подумал, что смогу стать кумиром неаполитанцев

Мактоминей: никогда бы не подумал, что смогу стать кумиром неаполитанцев
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей рассказал о своих впечатлениях от Неаполя, а также высказался о болельщиках клуба.

«Вся моя семья прочувствовала город в полной мере, используя каждую возможность узнать всё, что только можно. А когда позволяли условия, мы также знакомились с людьми, с болельщиками города.

Кумир неаполитанцев? Никогда бы не подумал, что смогу им стать. Несмотря ни на что, в моём восприятии я остаюсь обычным парнем, выросшим в замечательной семье, состоящей из людей, которые всегда много работали. За этот год, проведённый вместе, я понял, насколько безгранична их любовь к игрокам «Наполи». Я уважаю их отношение к нам и к клубу. Для меня важно каждый раз делать всё возможное для жителей этого города: они оказали нам невероятную поддержку в прошлом сезоне, и они должны продолжать в том же духе и в следующем», — приводит слова Мактоминея Sky Sport Italia.

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