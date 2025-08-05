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Черышев — о Семаке в «Зените»: Сергей ни в коем случае не иссяк, он очень хорошо работает

Черышев — о Семаке в «Зените»: Сергей ни в коем случае не иссяк, он очень хорошо работает
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Бывший тренер молодёжной команды санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Черышев высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. По словам Черышева, Семак очень хорошо работает в клубе. Напомним, Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством команда шесть раз выигрывала Мир РПЛ, лишь в прошлом сезоне уступив чемпионский титул «Краснодару».

«Семак ни в коем случае не иссяк, он очень хорошо работает. Да, в прошлом сезоне «Зенит» не стал чемпионом, но это случается со всеми топ-клубами мира. Пусть Семак работает как можно дольше и приносит результат. «Зенит» будет буксовать только в начале сезона, потом он вернётся на свой настоящий уровень», — приводит слова Черышева Metaratings.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице.

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