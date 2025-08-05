Игорь Смольников: «Зенит» — главный фаворит текущего розыгрыша РПЛ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников назвал сине-бело-голубых главным фаворитом текущего розыгрыша Мир РПЛ. Напомним, «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз за последние семь лет, лишь в прошлом сезоне уступив чемпионский титул «Краснодару».

«Для меня «Зенит» — главный фаворит текущего чемпионата. Тяжело сказать, кто навяжет конкуренцию, но они фавориты. ЦСКА неплохо выглядит. Возможно, «Динамо» выйдет на лидирующие позиции. «Краснодар», «Спартак» где-то рядом. Но если «Зенит» покажет весь свой уровень, то никаких конкурентов не будет», — приводит слова Смольникова Legalbet.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице.