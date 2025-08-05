Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Смольников: «Зенит» — главный фаворит текущего розыгрыша РПЛ

Игорь Смольников: «Зенит» — главный фаворит текущего розыгрыша РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников назвал сине-бело-голубых главным фаворитом текущего розыгрыша Мир РПЛ. Напомним, «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз за последние семь лет, лишь в прошлом сезоне уступив чемпионский титул «Краснодару».

«Для меня «Зенит» — главный фаворит текущего чемпионата. Тяжело сказать, кто навяжет конкуренцию, но они фавориты. ЦСКА неплохо выглядит. Возможно, «Динамо» выйдет на лидирующие позиции. «Краснодар», «Спартак» где-то рядом. Но если «Зенит» покажет весь свой уровень, то никаких конкурентов не будет», — приводит слова Смольникова Legalbet.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице.

Материалы по теме
Смольников: не вижу предпосылок, чтобы Семака уволили из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android