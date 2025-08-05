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«Ливерпуль» и «МЮ» могут побороться за нападающего «ПСЖ» — Caught Offside

«Ливерпуль» и «МЮ» могут побороться за нападающего «ПСЖ» — Caught Offside
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«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» рассматривают вариант с приобретением 24-летнего форварда «ПСЖ» Гонсалу Рамуша. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 24-летний футболист хочет получать больше игрового времени.

Подчёркивается, что основной целью «Ливерпуля» остаётся нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, однако в случае неудачи с его подписанием мерсисайдцы могут обратиться к кандидатуре Рамуша.

В минувшем сезоне португалец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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