«Мы немного напутали». «Амкал» показал настоящий стартовый состав на матч Кубка России

Сегодня, 5 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Ой, мы немного напутали. Вот настоящий стартовый состав, который сегодня будет творить историю. Ведь мы настроены только на победу… ну и повеселиться тоже очень хотелось бы», — говорится в официальном телеграм-канале «Амкала».

Стартовый состав «Амкала»:

Фото: ФК «Амкал»

Ранее «Амкал» объявил список игроков, согласно которому на поле с первых минут должен был выйти состав, практически полностью состоящий из медийных персон. Так, место в воротах команды должен был занять известный техноблогер Wylsacom. В поле ожидались рэп-исполнитель The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры и стримеры Парадеевич, Forzarezor, Ликс.