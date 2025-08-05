Жонатан Та — о переходе в «Баварию»: это выход из зоны комфорта

Защитник «Баварии» Жонатан Та дал комментарий касательно перехода из «Байера» в мюнхенский клуб нынешним летом.

– Жонатан, перед переездом в Мюнхен ты говорил, что хочешь выйти из зоны комфорта. Спрошу с иронией: насколько некомфортно в «Баварии»?

– Ничего некомфортного (смеётся). Но для меня это был выход из зоны комфорта, и я шёл на это совершенно осознанно: десять лет я прекрасно провёл в Леверкузене, клуб и я развивались дальше, и теперь я почувствовал, что пришло время познакомиться с совершенно новой обстановкой.

– Приходится ли тебе иногда идти навстречу дискомфорту, чтобы двигаться вперёд?

– Я благодарен «Байеру» за время, которое мы провели вместе, но, думаю, также важно порой задавать себе вопросы и думать: что я могу предпринять для того, чтобы сделать ещё один шаг, вырасти — как личность, как футболист. Именно поэтому я принял данное решение», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».