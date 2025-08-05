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Защитник Жонатан Та высказался о роли одного из ведущих игроков «Баварии»

Защитник Жонатан Та высказался о роли одного из ведущих игроков «Баварии»
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Защитник «Баварии» Жонатан Та дал комментарий на тему выступления за команду в роли одного из ведущих футболистов коллектива.

– Теперь все ожидают, что ты сразу же станешь ведущим игроком команды. Как ты справляешься с этим давлением?
– Прежде всего скажу, что для меня большая честь, что меня заметили, что я могу взять на себя такую роль в «Баварии». Я хочу отвечать за результат. Этого от меня ожидает клуб, и, вероятно, команда тоже, но прежде всего я сам от себя этого жду. Тем не менее такую роль всегда нужно сначала заслужить. Нельзя просто прийти и сказать: «Итак, теперь я отвечаю за результат». Нужно показывать результаты, а потом всё придёт со временем, с играми, с тренировками — как на поле, так и за его пределами.

– Ты уже был ведущей фигурой в «Байере». А в «Баварии» всё по-другому, ведь почти все, кто тебя окружают, — игроки своих сборных.
– Здесь так много футболистов, которые уже многого добились и многое пережили за свою карьеру — это, безусловно, нечто особенное. Но я знаю, что я привношу сюда и как могу помочь в дальнейшем. Я отношусь к «Баварии» с уважением», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».

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