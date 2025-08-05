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«Посмотрите на этот засос». Карраскаль — о партнёре по «Фламенго», игравшем за «Спартак»

«Посмотрите на этот засос». Карраскаль — о партнёре по «Фламенго», игравшем за «Спартак»
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Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, перебравшийся во «Фламенго» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно, рассказал о соперничестве с новым одноклубником Айртоном в период совместного выступления в Российской Премьер-Лиге.

«Когда «Фламенго» заинтересовался мной, я, конечно же, начал следить за всеми игроками, за командой, и увидел лёгкий поцелуйчик Айртона. Я знал, что он здесь, потому что он играл в России и я уже встречался с ним. Мы были непримиримыми соперниками в России; это классика «Спартака» и ЦСКА. Я приехал в Россию и сказал: «Посмотрите на этот засос у Айртона, какой большой засос», и мы много смеялись. Я знал, что он играет здесь, и Варелу тоже знал», — приводит слова Карраскаля журналист Раиса Симплисио в соцсети X.

Карраскаль выступал в РПЛ за ЦСКА (с февраля 2022-го по август 2023-го) и «Динамо» (с августа 2023-го по август 2025 года). Бразилец Айртон перебрался во «Фламенго» из московского «Спартака» в апреле 2022 года. На шее у защитника есть татуировка в виде губ. Экс-защитник «Динамо» Гильермо Варела также защищает цвета «Фламенго».

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