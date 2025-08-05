Игрок «Зенита» Саша Зделар ведёт переговоры с турецким «Коджаэлиспором» — Озбудак

Турецкий «Коджаэлиспор» начал переговоры с 30-летним опорным полузащитником «Зенита» Сашей Зделаром. Об этом сообщает журналист Решат Джан Озбудак на своей странице в социальной сети X.

Сербский футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА зимой нынешнего года. За этот период Зделар принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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