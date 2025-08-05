Станислав Черчесов прокомментировал информацию о близком назначении в «Ахмат»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о своём возможном назначении в «Ахмат». Ранее команду покинул 43-летний российский специалист Александр Сторожук.

«Мне звонили из «Ахмата». Пока это всё», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 5 августа, «Ахмат» объявил об увольнении с поста главного тренера Александра Сторожука, который возглавил команду 16 июня текущего года. В четырёх матчах на старте сезона грозненцы потерпели четыре поражения. Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011-го по май 2013 года.