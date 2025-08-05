Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» предложил € 85 млн за переход Шешко из «Лейпцига» — Bild

«Манчестер Юнайтед» предложил € 85 млн за переход Шешко из «Лейпцига» — Bild
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лейпцигу» по трансферу 22-летнего форварда Беньямина Шешко в размере € 85 млн. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, на текущий момент манкунианцы конкурируют с «Ньюкаслом» за покупку нападающего сборной Словении. В субботу, 2 августа, «сороки» предложили «быкам» € 80 млн за переход Шешко.

Подчёркивается, что 22-летний форвард не тренируется с остальной командой «Лейпцига».

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Появились новые подробности возможного трансфера Шешко в «Ньюкасл» за € 80+10 млн

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android