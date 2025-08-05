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«Манчестер Юнайтед» предложил € 85 млн за переход Шешко из «Лейпцига» — Bild

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лейпцигу» по трансферу 22-летнего форварда Беньямина Шешко в размере € 85 млн. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, на текущий момент манкунианцы конкурируют с «Ньюкаслом» за покупку нападающего сборной Словении. В субботу, 2 августа, «сороки» предложили «быкам» € 80 млн за переход Шешко.

Подчёркивается, что 22-летний форвард не тренируется с остальной командой «Лейпцига».

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: