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РВЧеллендж — Звезда, результат матча 5 августа 2025, счет 1:4, 1-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

«Звезда» разгромила «РВЧеллендж» в матче Кубка России
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Завершился матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургские «РВЧеллендж» и «Звезда». Игра проходила на стадионе «Нова Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Марнавский. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 16:00 МСК
РВЧеллендж
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Звезда СПб
Санкт-Петербург
0:1 Рулев – 13'     0:2 Смирнов – 38'     0:3 Копитец – 45+1'     0:4 Смирнов – 81'     1:4 Шолох – 90+1'    

На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Звезды» Данила Рулев. На 38-й минуте защитник гостей Игорь Смирнов укрепил их преимущество. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Максим Копитец довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Игорь Смирнов оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Антон Шолох сократил отставание «РВЧеллендж».

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