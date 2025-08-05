«Звезда» разгромила «РВЧеллендж» в матче Кубка России

Завершился матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургские «РВЧеллендж» и «Звезда». Игра проходила на стадионе «Нова Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Марнавский. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Звезды» Данила Рулев. На 38-й минуте защитник гостей Игорь Смирнов укрепил их преимущество. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Максим Копитец довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Игорь Смирнов оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Антон Шолох сократил отставание «РВЧеллендж».

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