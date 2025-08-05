Видео: блогеру Wylsacom в форме «Амкала» подарили кепку как у Льва Яшина
Поделиться
Российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), включённый в заявку «Амкала» на матч 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Квантом», получил от пресс-службы турнира схожую кепку, в которой свои матчи проводил прославленный советский вратарь Лев Яшин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Перерыв
2 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7' 2:0 Скроботов – 19' 2:1 Демидов – 39'
Видео доступно в телеграм-канале Кубка России.
«Амкал» заявил на игру сразу несколько известных медийных личностей, некоторые из них появятся в стартовом составе.
Wylsacom — один из самых популярных техноблогеров России, на его YouTube-канал подписаны свыше 11,5 млн человек.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2025
-
18:58
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:25
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:31
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:19
-
17:14
-
17:05
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:21
-
16:18