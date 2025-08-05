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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Видео: блогеру Wylsacom в форме «Амкала» подарили кепку как у Льва Яшина

Видео: блогеру Wylsacom в форме «Амкала» подарили кепку как у Льва Яшина
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Российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), включённый в заявку «Амкала» на матч 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Квантом», получил от пресс-службы турнира схожую кепку, в которой свои матчи проводил прославленный советский вратарь Лев Яшин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Перерыв
2 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'    

Видео доступно в телеграм-канале Кубка России.

«Амкал» заявил на игру сразу несколько известных медийных личностей, некоторые из них появятся в стартовом составе.

Wylsacom — один из самых популярных техноблогеров России, на его YouTube-канал подписаны свыше 11,5 млн человек.

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