Видео: блогеру Wylsacom в форме «Амкала» подарили кепку как у Льва Яшина

Российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), включённый в заявку «Амкала» на матч 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Квантом», получил от пресс-службы турнира схожую кепку, в которой свои матчи проводил прославленный советский вратарь Лев Яшин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка России.

Видео доступно в телеграм-канале Кубка России.

«Амкал» заявил на игру сразу несколько известных медийных личностей, некоторые из них появятся в стартовом составе.

Wylsacom — один из самых популярных техноблогеров России, на его YouTube-канал подписаны свыше 11,5 млн человек.